https://static.news.ru/photo/183a0af0-bd6e-11e9-ad3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Новый способ легализации продаж алкоголя в Сети предложила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Он заключается в фиксации времени и места реализации спиртного благодаря системе выдачи онлайн-чеков через смартфоны и планшеты курьеров — с помощью облачных сервисов и QR-кодов.

Чек автоматически окажется в Федеральной налоговой службе (ФНС). Новый способ продаж позволит ограничить ночную торговлю алкоголем, а также оградить от него несовершеннолетних. Об этом говорится в письме президента АКИТ Артёма Соколова на имя главы правительства Дмитрия Медведева, сообщает газета « Известия ».

По мнению экспертов издания, главный минус предложенной системы заключается в слабом контроле курьеров. Они всегда смогут договориться с покупателем один на один.

Ранее News.ru сообщал, что необоснованность введения запрета на продажу крепкого алкоголя до 21 года доказали в Минэкономразвития. За введение этого ограничения выступает Минздрав. Так, в МЭР считают, что это может привести к увеличению уровня нелегальных продаж и увеличению теневого рынка, а также спровоцировать рост потребления суррогата молодёжью.