Энергорынок РФ потратит 1,5-1,6 триллиона рублей на поддержку «зелёной» энергетики — для освоения возобновляемых источников энергии — до конца программы в 2024 году, при этом уже израсходовал около 44 миллиардов рублей с начала действия программы в 2014 году. Об этом NEWS.ru рассказали в департаменте по работе со СМИ Ассоциации «НП Совет рынка». Однако, по мнению, экспертов все эти деньги, похоже, тратятся весьма и весьма неэффективно.

Сейчас в России действует программа поддержки «зелёной» энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность облигаций федерального займа (ОФЗ).

В настоящее время точные параметры продления программы после 2024 года пока не утверждены. В текущей версии предполагается, что будет определён общий инвестресурс, в рамках которого станут отбираться проекты. Если какие-то из них будут дешевле, то в программу может попасть больший объём мощности. Речь идет об инвестиционных ресурсах в 400 млрд рублей до 2035 года (то есть на эту сумму будет построена возобновляемая генерация в рамках программы). С учетом получаемых платежей с рынка в течение 15 лет, то есть возврата инвестиций, стоимость программы может составить 725 млрд рублей.

Игорь Зарембо/РИА Новости

Власти РФ, информируют РИА Новости, в данный момент приняли решение о продлении программы поддержки ВИЭ с определенными корректировками до 2035 года.

К слову, ранее регулятор отечественных энергорынков «Совет рынка» предлагал прекратить поддержку ВИЭ-генерации после 2035 года, поскольку к окончанию программы «зеленая» энергетика должна стать конкурентоспособной без дополнительной поддержки.

Однако, судя по всему, все разговоры об инвестиционной активности — лишь прожектёрская риторика отечественного чиновничества. Об этом говорит подавляющее большинство экспертов. Причин несколько. Например, невозможно проконтролировать траты на развитие возобновляемой энергетики, поскольку все данные закрыты для общественности, чего нет в тех же западных странах. А это, по подозрению экспертов, говорит о нерентабельности объектов генерации или о нецелесообразных тратах средств на их развитие.

Nikolay Gyngazov/Russian Look

Другая важная причина — откровенный страх как российских, таки и иностранных инвесторов вкладываться в нашу «зелёную» во всех смыслах энергетику. Отсутствие мотивации обусловлено агрессивной и ненадёжной деловой средой на просторах РФ. «Как домашние, так и иностранные инвесторы — все боятся России», — откровенничают аналитики рынка альтернативной энергетики. «Но ещё одним препоном для развития «альтернативки» является мощное лобби действующих традиционных электросетей, «не желающих расставаться с прибылью», рассказал NEWS.ru заслуженный деятель науки РФ Дмитрий Стребков.

В Германии ВИЭ-генерация развита сегодня в 20 раз лучше, чем в России. Хотя в нашей столице 1200 киловатт-часов на квадратный метр в год падает солнечной энергии, в в Германии, которая лежит практически на широте Москвы, в среднем лишь тысяча. То есть возможности в российской столице развивать альтернативную энергетику выше, чем у немцев. Но мы пока не сильно спешим это делать. Хотя Россия сегодня очень сильно обогнала все страны мира в производстве качественных и надёжных солнечно-кровельных панелей. Дмитрий Стребков академик РАН, РАСХН и РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, эксперт по возобновляемым источникам энергии академик РАН, РАСХН и РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, эксперт по возобновляемым источникам энергии

Xie Han/Xinhua/Global Look Press

Эксперт привёл в пример известный экспериментальный дом в Анапе, который с кровельной площади 100 квадратных метров (черепица со встроенными солнечными панелями) может вырабатывать 15 киловатт-часов энергии, что позволяет полностью обеспечивать дом электроэнергией в независимом от государственных станций режиме. Более того, отмечает специалист, «это позволяет даже продавать излишки энергии государству». Немецкие нормы о микрогенерации, например, говорят о том, что на одну квартиру требуется чуть более 3 киловатт-часов электроэнергии. То есть — остальное можно продавать государству.

С этого года вступил в силу федеральный закон, дающий возможность при установке солнечных батарей в частном секторе отдавать за плату излишки государству. Энергосети обязаны оплачивать ток по оптовым ценам. Но батарею в каждом доме можно ставить не мощнее 15 киловатт-часов. Игорь Ананских первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике

Депутат объяснил при этом, что ВИЭ-генерация в РФ не может развиваться столь стремительно как в ЕС, «поскольку у нас нет жизненной необходимости в этом, как в тех же Голландии или Бельгии, у которых нет своих энергетических ресурсов». Однако при этом, отметил он, «в нашей стране сегодня наиболее активно прогрессирует солнечная энергетика, которую, как и ветряную дотирует государство».

Государство всё делает, чтобы развивался рынок «зелёной» энергетике, — заверил парламентарий.

Но это официальный подход. А рейтинговая статистика говорит, увы, о негативном тренде. По словам заслуженного энергетика РФ Павла Безруких, «Российская Федерация среди 135 стран, которые стремятся развивать генерацию возобновляемых источников энергии находится сегодня, к вящему сожалению, на одном из последних мест».

Чтобы понимать нашу «масштабную» отсталость сегодня ВИЭ-генерация всех стран мира выражается в мощности несколько сот гигаватт. Одна Германия в эту цифру вносит лепту в объёме 20 «солнечных» гигаватт. Россия на сегодня вырабатывает лишь 1 гигаватт «солнечной» энергии. Павел Безруких заслуженный энергетик РФ, почётный работник ТЭК, эксперт по возобновляемым источникам энергии заслуженный энергетик РФ, почётный работник ТЭК, эксперт по возобновляемым источникам энергии

По словам Безруких, в России сегодня реализованы все основные виды ВИЭ-генерации, из которых «лишь приливно-отливный (морской) не имеет особой перспективы». Единственную возможность для этого даёт лишь Охотское море, которое, увы, «слишком далеко находится от крупных населённых пунктов с развитой промышленностью, «в связи с чем тянуть электролинии не представляется рентабельным».

Мутновская Геотермальная электростанция. Александр Пирагис/РИА Новости

Геотермальная энергетика наиболее эффективно сегодня функционирует на Камчатке и на Сахалине, а также в Дагестане и в Краснодарском крае. Возможности ветроэнергетики наилучшим образом реализованы в Ульяновской области. Солнечную энергетику наиболее успешно сегодня используют в Волгоградской, Саратовской и Астраханской областях. Наконец, четвёртый вид «зелёной» энергетики — биоэнергетические станции, которые используют отходы сельского и лесного хозяйств (Карелия, Красноярский край, Бурятия, Иркутская и Читинская области).