https://static.news.ru/photo/80a27594-738c-11ea-96bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследователи из компании «Эвотор» проанализировали состояние торговых точек в связи с распространением коронавируса в России. Свою работу прекратили около 37% заведений по стране.

В Москве временно закрылись 73% торговых точек, в Санкт-Петербурге — 58%. В Центральном федеральном округе закрылись на карантин 46% торговых точек, Северо-Западном — 43%, Уральском — 39%, Приволжском — 36%, Южном — 34%, Сибирском и Дальневосточном — 27%, — сообщается в исследовании.

Больше всего пандемия сказалась на сфере непродовольственных товаров и сфере услуг. На фоне закрытия многие ретейлеры отмечают падение выручки.

Мы наблюдаем существенное падение выручки даже в тех сегментах, на которые не распространяются ограничения карантина. Из-за снижения потока покупателей, болезни сотрудников или сложностей с поставками временно закрылись около 25% супер- и мини-маркетов, — заявили эксперты.

Для проведения анализа использовались данные более 600 тысяч торговых терминалов, которые установлены в торговых сетях по всей России.

NEWS.ru информировал ранее, что на рынке Великобритании происходит аналогичная ситуация. Ретейлеры массово закрывают свои магазины и вводят ограничения на покупку товаров.