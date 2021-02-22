Одна из крупнейших сырьевых компаний ФРГ завершила инвестиции в СП-2

https://static.news.ru/photo/e4ac9b2a-7677-11eb-8a48-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Германская нефтегазовая компания Wintershall Dea (WD) завершила инвестиции в трубопровод «Северный поток — 2» (СП-2), вложив в проект €730 млн. Дальнейшие траты на магистраль не планируются, говорится в отчёте предприятия за четвёртый квартал и 2020 год.

Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона Соединённых Штатов Америки «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются, — передаёт Wintershall Dea.

На рассмотрение апелляции фирмы на штраф польского регулятора UOKiK за участие европейской компании в строительстве СП-2 может уйти 3-5 лет, считают представители WD.

Группа считает, что штраф не обоснован и польский антимонопольный орган применяет в данном случае нетрадиционный подход, применяя широкие интерпретации определений, — говорится в сообщении.

Госдепартамент Соединённых Штатов Америки своими заявлениями по «Северному потоку — 2» признал, что Белый дом подрывает базовые принципы торговли и конкуренции, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на выступление главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса. Он заявил, что США выступают против прокладки СП-2 по геополитическим причинам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» следует ожидать не раньше сентября 2021 года. Такое мнение высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Так он прокомментировал данные украинской внешней разведки, которая объявила, что проект предполагается завершить к 12 июня, чтобы по сложившейся ещё во времена СССР традиции приурочить введение газопровода в строй к торжественной дате, в данном случае — к празднованию Дня России.