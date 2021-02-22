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Одна из крупнейших сырьевых компаний ФРГ завершила инвестиции в СП-2

10:47, 24 февраля 2021
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Германская нефтегазовая компания Wintershall Dea (WD) завершила инвестиции в трубопровод «Северный поток — 2» (СП-2), вложив в проект €730 млн. Дальнейшие траты на магистраль не планируются, говорится в отчёте предприятия за четвёртый квартал и 2020 год.

Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона Соединённых Штатов Америки «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются,передаёт Wintershall Dea.

На рассмотрение апелляции фирмы на штраф польского регулятора UOKiK за участие европейской компании в строительстве СП-2 может уйти 3-5 лет, считают представители WD.

Группа считает, что штраф не обоснован и польский антимонопольный орган применяет в данном случае нетрадиционный подход, применяя широкие интерпретации определений, — говорится в сообщении.

Госдепартамент Соединённых Штатов Америки своими заявлениями по «Северному потоку — 2» признал, что Белый дом подрывает базовые принципы торговли и конкуренции, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на выступление главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса. Он заявил, что США выступают против прокладки СП-2 по геополитическим причинам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» следует ожидать не раньше сентября 2021 года. Такое мнение высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Так он прокомментировал данные украинской внешней разведки, которая объявила, что проект предполагается завершить к 12 июня, чтобы по сложившейся ещё во времена СССР традиции приурочить введение газопровода в строй к торжественной дате, в данном случае — к празднованию Дня России.

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