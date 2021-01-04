Новый штамм COVID-19 может замедлить темп восстановления мировой экономики

https://static.news.ru/photo/8b3f1e7c-4ea5-11eb-a8f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Введение новых ограничительных мер в некоторых странах из-за нового штамма коронавируса может замедлить темпы восстановления экономики. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Своё мнение бен Сальман Аль Сауд высказал в рамках министерской конференции стран ОПЕК+. По его словам, вирус непредсказуем. Страны весной 2020 года уже пострадали из-за ограничительных мер, которые были введены в связи с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

При этом он отметил, что создание вакцин от коронавируса стало одним из важных факторов для восстановления мировой экономики. Это касается и спроса на нефть.

Заседание министров стран, входящих в ОПЕК+ прошло 4 января. Картель собрался для того, чтобы определить уровень добычи нефти на февраль. Большинство стран ОПЕК+ поддерживают продление текущего уровня добычи.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин выступил с прогнозом, что мировой спрос на нефть будет расти в течение ближайших пяти лет на 1% ежегодно. Потом начнётся падение на 0,1%.

Кроме того, Министерство финансов РФ в настоящее время рассматривает различные сценарии разных уровней спроса на нефть. Экономисты считают, что доходы в российский бюджет от её продажи начнут снижаться в самом ближайшем будущем. Поступление в бюджет от нефтегазового сектора на сегодня составляет около 30%. Но РФ мало уделяет внимания преобразованиям и вкладывается в проекты по разведке нефти в Арктике, считают эксперты.