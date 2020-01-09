https://static.news.ru/photo/c83557b2-32c5-11ea-84c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина довольна условиями газового контракта с «Газпромом» и считает его самым выгодным за всю историю независимости страны.

Впервые за историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями чётко обозначенных резервных мощностей, за которые «Газпром» должен платить вне зависимости от того, использует он их или нет, — цитирует ТАСС Витренко.

Он уточнил, что «Газпром» будет платить за все зарезервированные объёмы, а не за количество газа, фактические поступающее в ходе транзита в Европу.

Как писал NEWS.ru, глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания не будет тратить полученные от российского «Газпрома» $2,9 млрд на погашение своих долгов. По его словам, деньги пока не трогали. Руководство компании ждёт разговора с правительством, чтобы обсудить дивиденды и налоговую политику.