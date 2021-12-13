Новак заявил о подготовке Минтрудом предложений по зарплатам шахтёров

Минтруд подготовил предложения по регулированию зарплат шахтёров. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Энергетика», сообщается на сайте правительства.

Ряд поручений, данных ранее, пока не исполнены. Это вопросы по совершенствованию системы оплаты труда, строгому соблюдению обеспечения норматива «70 на 30» в фонде оплаты труда, чтобы не создавать стимулов для пренебрежения вопросами безопасности. Я напомню, что президентом уже было дано такое поручение. Минтрудом были подготовлены предложения по изменению отраслевого тарифного соглашения, — пояснил вице-премьер.

Речь идёт, в частности, о доведении минимальной окладной ставки в угольной промышленности до МРОТ. Глава Минтруда Антон Котяков уже докладывал об обсуждении такой возможности. Также после трагедии на «Листвяжной» было проанализировано соглашение в угольной отрасли, по которому происходит оплата труда. Решения по изменению соглашения в части корректировки зарплаты на условно-постоянную и условно-переменную будут приниматься с участием представителей профсоюзов и угледобывающих предприятий в течение декабря.

Ранее Котяков отметил необходимость корректировки отраслевого соглашения угольной промышленности. По его словам, несмотря на нормы Трудового кодекса, существует специфика отрасли, которая требует корректировки распределения на условно-постоянную и условно-переменную части заработной платы.