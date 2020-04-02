Новак заявил, что рынок нефти продолжит падение

https://static.news.ru/photo/2937115a-74ec-11ea-a816-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минэнерго России и нефтяные компании ожидают ухудшения ситуации на нефтяном рынке в ближайшие недели. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Буквально вчера общался с руководителями нефтяных компаний, обсуждали ситуацию на рынке в целом. И оценки наши все практически сходятся в одном: в ближайшие несколько недель ситуация будет на рынке ещё ухудшаться и падение спроса будет продолжаться, — сказал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, и Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Таким образом, королевство начало реализовывать свои обещания нарастить добычу до максимума. При этом продавать чёрное золото Эр-Рияд намерен с огромными скидками.

Такие решения королевства привели к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов. Они стали ответом на то, что РФ в начале марта отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса.

При этом, по словам Новака, сделка ОПЕК+ не имела бы смысла в ситуации пандемии. Спрос на чёрное золото упал в 10 раз больше предполагаемого сокращения добычи в рамках альянса.

30 марта котировка «Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА» достигла отметки в минус 1,007 тысячи рублей за тонну. А на следующий день цена снизилась до минус 1,2 тысячи. Таким образом, продавец в условиях FIP (Free in pipe) обязан доставить товар к трубопроводу за свой счёт, писал NEWS.ru.