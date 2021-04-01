Новак: Россия увеличит нефтедобычу РФ на 114 тысяч баррелей в сутки

https://static.news.ru/photo/5fd10306-9327-11eb-bbcb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия с мая по июль в рамках сделки ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 114 баррелей в сутки. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

В предыдущем месяце были приняты отдельные решения, которые нам позволили из нашей квоты уже частично восстановить добычу, у нас остаток остался 114 тыс. баррелей в сутки, и мы также равномерно вместе со всеми странами используем восстановление этой добычи в течение трёх месяцев, — заявил Новак.

Он отметил, что встречи в формате ОПЕК+ будут проходить ежемесячно. Следующая встреча, по словам Новака, предварительно запланирована на конец апреля.

Ранее стало известно, что государства, входящие в организацию стран — экспортёров нефти ОПЕК+, договорились увеличить добычу нефти на 1,15 млн баррелей в сутки за три месяца, начиная с мая текущего года.

Как сообщал NEWS.ru, фьючерс на нефть марки Brent c поставкой в июне 2021 года на лондонской бирже ICE составил $64,98 за баррель (+3,6% к отметке закрытия предыдущей сессии). Это произошло после решения ОПЕК+ нарастить добычу с мая 2021 года. Сорт нефти WTI подорожал на 4,1% и составил $61,59 за баррель, следует из данных торговой площадки.