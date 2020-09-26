Новак: Россия не допустит коллапса на мировом энергетическом рынке

https://static.news.ru/photo/4002025e-00cf-11eb-9013-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: minenergo.gov.ru

Россия взяла на себя не имеющие аналогов обязательства по балансировке энергетического рынка и намерена приложить все усилия, чтобы не допустить на этом рынке коллапса.

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на встрече министров энергетики стран G20, передаёт ТАСС.

Мы делаем всё возможное, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке и как следствие — в глобальной мировой экономике. Мы можем констатировать, что несмотря на все сложности, энергетический сектор продемонстрировал устойчивость, — подчеркнул Новак.

Российский министр добавил, что все услуги по предоставлению топлива, тепла, электроэнергии продолжают оказываться в непрерывном режиме, даже несмотря на то что энергетика стала одной из тех отраслей, по которым пандемия коронавируса и вызванное ею резкое падение спроса нанесли чувствительный удар.

Как писал NEWS.ru, в российском Минэнерго склонны полагать, что спрос на нефть по итогам 2020 года в среднем будет на 10% ниже прошлогоднего уровня. Такой прогноз озвучил глава ведомства.