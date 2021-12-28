Новак рассказал о причинах газового кризиса в Европе

Вице-премьер Александр Новак заявил, что рост цен на газ в Европе вызван отказом от долгосрочных контрактов в пользу спота. Еврокомиссия «целенаправленно» выбирает спот, хотя он не даёт понимания, что произойдёт на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе, отметил он в интервью РБК.

Это одна из причин того, что 21 декабря спотовые цены на газ в Европе достигли исторического максимума, превысив отметку в $2 тысячи за 1 тысячу кубометров, считает Новак.

Это привело к тому, что летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый по спотовым контрактам (условно через биржу), на который рассчитывала Европа, ушёл на другие рынки, которые были более экономически благоприятны, — указал вице-премьер.

Также, по его мнению, причинами роста цен являются отказ от долгосрочных инвестиций в отрасль и падение добычи газа в Европе. Свою роль в газовом кризисе сыграла холодная зима 2020/21 года. За последующий тёплый период в Европе не смогли создать запасы газа в нужном объёме, так появился дефицит почти в 18 млрд кубометров, добавил Новак. Последней причиной газового кризиса он назвал риски повторения холодной зимы и нехватки газа.

Фьючерсные цены с поставкой именно в первом квартале [2022 года] уже реагируют, закладывая риски холодной зимы и недостаточных объёмов газа, поэтому цены повышаются. Это обычная рыночная история, — пояснил вице-премьер.

Ранее стало известно, что запасов нефти в России хватит минимум на 30 лет, а газа — на 50 лет. Об этом сообщил Александр Новак в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Новак также уверен: хотя в мире идёт процесс энергоперехода на возобновляемые источники, Россия не сомневается в возможности реализации своих запасов нефти и газа.