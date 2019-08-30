https://static.news.ru/photo/7a27a3e8-cb34-11e9-9482-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия сократит добычу нефти в августе меньше плана в рамках сделки ОПЕК+ из-за его перевыполнения в предыдущие месяцы. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

По месяцу у нас будет чуть меньше сокращение, чем по плану, учитывая, что мы предыдущие месяцы перевыполняли. Мы стремимся к 100% исполнению, но будет, скорее всего, чуть меньше, динамика такая складывается. Хотя в конце месяца, именно в эти последние дни, перевыполняем, — цитирует Новака ТАСС .

Как писал News.ru, ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на совещании с представителями крупных профильных компаний Югры заявил, что на большей части нефтяных месторождений объёмы снижаются. Добывать чёрное золото становится всё сложнее.

Также стало известно, что до конца страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ ожидают значительного сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире. Это может произойти до конца года.