https://static.news.ru/photo/f361b4a0-320f-11ea-97d7-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак и Фатих Донмез Фото: Minenergo.Gov/facebook.com

Российский министр энергетики Александр Новак встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

Поставки природного газа по «Турецкому потоку» в Болгарию, Грецию и Северную Македонию уже начались, — приводит Министерство энергетики РФ слова Новака.

По его словам, это стало возможным благодаря слаженной работе российской и турецкой сторон.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин приехал в Стамбул, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Также российский лидер встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить ситуацию в Ливии и Сирии.