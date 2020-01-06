Российский министр энергетики Александр Новак встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.
Поставки природного газа по «Турецкому потоку» в Болгарию, Грецию и Северную Македонию уже начались, — приводит Министерство энергетики РФ слова Новака.
По его словам, это стало возможным благодаря слаженной работе российской и турецкой сторон.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин приехал в Стамбул, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Также российский лидер встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить ситуацию в Ливии и Сирии.
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