Новак: обеспечить энергетический баланс без российской нефти затруднительно

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Российская нефть остается востребованной на мировом рынке, обеспечить энергетический баланс без нее затруднительно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, добыча и экспорт нефти в январе сохраняется на уровне декабря, сообщает ТАСС.

Наша нефть — востребована, это надо однозначно отметить. Мы большую долю занимаем в мире по экспорту. Поэтому, конечно, без российской нефти сегодня обеспечение энергетического баланса труднореализуемо, — сказал он.

Вице-премьер Александр Новак, резюмируя итоги 2022 года, рассказал о росте добычи и экспорта российской нефти. Во время совещания с премьер-министром Михаил Мишустиным он отметил, что положительный результат получен, несмотря на действия недружественных стран и санкции в отношении РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нефтедобыча в России выросла примерно на 2% по итогам 2022 года. По словам российского главы, общий объем добычи сырья составил 535 млн тонн баррелей. Путин подчеркнул, что увеличение нефтедобычи произошло вопреки санкциям Запада.