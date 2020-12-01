Новак анонсировал создание нефтегазохимического кластера в Арктике

https://static.news.ru/photo/0a69fece-33e4-11eb-bad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий в правительстве вопросы энергетики, заявил, что Арктика является перспективным регионом для развития нефтегазохимического производства. Экономическая политика в этом вопросе должна базироваться на кластерном подходе.

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Тобольске по теме нефтегазохимии зампред правительства сообщил, что в Минэнерго создана рабочая группа для строительства газоперерабатывающего и газохимического комплексов на Ямале, передаёт РИА Новости.

Сформированный кластер должен привлечь до 2 трлн рублей инвестиций. Также предполагается создание более 22 тысяч новых рабочих мест. Новак добавил, что нефтегазохимический кластер на Ямале обеспечит прирост несырьевого экспорта на 125 млрд рублей в год.

Как сообщал NEWS.ru, Путин отметил перспективы отечественных предприятий нефтегазохимической отрасли. По словам президента, у российских компаний есть все шансы занять ниши на глобальном рынке. Государство окажет бизнесу поддержку. Предполагается реализация в сфере нефтегазохимии проектов с общим объёмом инвестиций 5 трлн рублей.