НИПИГАЗ расторг контракт по газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге

https://static.news.ru/photo/d145de6c-84db-11eb-8890-96000091f725_660.jpg Фото: gazprom.ru

НИПИГАЗ остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Входящий в группу «Сибур» подрядчик объяснил это решение тем, что заказчик не определился со схемой финансирования.

Кроме того, в НИПИГАЗ сообщили, что были расхождения в оценке рисков в проекте на этапе реализации и распределения между заказчиком и подрядчиком в рамках контракта.

Заказчик не определился окончательно со схемой финансирования, что не позволило определить страновую принадлежность значительного количества единиц оборудования, включая ограничения по его локализации, — говорится в сообщении подрядчика.

ЕРС-контакт (проектирование, комплектация и строительство) на газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Усть-Луге мощностью 45 млрд кубометров в год между АО «Нипигаз» и «РусХимАльянсом» расторгнут с 12 марта.

Отмечается, что НИПИГАЗ останется генеральным проектировщиком всего комплекса по газопереработке и производству СПГ в Усть-Луге. В случае необходимости АО «НИПИГАЗ» обещал оказать ООО «РусХимАльянс» любую другую поддержку в дальнейшей реализации проекта.

Ранее заместитель руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что в 2021 году роль российского газа в экономике Европы возрастёт. По его словам, холодная зима привела к резкому росту потребления голубого топлива в ЕС и осушению подземных хранилищ газа (ПХГ). «Газпром» рекомендует европейским партнёрам заполнить ПХГ для гарантированной надёжной работы энергетики. В 2020 году объём поставок снизился из-за пандемии, в наступившем году он должен вновь вырасти. При этом ожидается и рост цены, писал NEWS.ru.