«Нет перспектив»: социолог объяснил отток населения с Дальнего Востока

Регионы российского Дальнего Востока теряют население в основном из-за отсутствия перспектив для молодёжи, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель. Эксперт отметил, что представители среднего и старшего поколения не так часто покидают родные места — они живут там давно и «свыклись». А молодые люди, наоборот, ищут себя. Он добавил, что климат здесь винить не стоит.

Ей (молодёжи. — NEWS.ru) нужно создавать такие условия, чтобы они получали хорошее гуманитарное, техническое образование там же, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири. Там тоже есть хорошие университеты. Необходимо формировать какие-то кластеры. Процесс идёт. И Сахалин неплохо развивается, и Хабаровский край, и Приморье. Но нужно ещё больше стараться, — подчеркнул собеседник.

Он обратил внимание, что когда дальневосточные субъекты покидают те, кто недавно туда приехал и не успел прижиться, — это «более или менее терпимо». Другое дело, если переезжают «пустившие корни» россияне. Таким образом Мукомель оценил данные Росстата по внутренней миграции. В ведомстве отметили, что в 2020-м жители РФ чаще переезжали в Севастополь, Адыгею, Краснодарский край и Крым, а также в Ленинградскую область и Подмосковье. Среди субъектов с самым сильным оттоком граждан лидировали Чукотка, Магаданская область, Коми, Мурманская область и Еврейская автономная область.

Чаще всего переезжают граждане трудоспособного возраста, большинство из них — женщины. Политолог-регионалист Ростислав Туровский назвал главной причиной отсутствие работы в «депрессивных регионах», которую женщинам найти ещё труднее. Также специалисты порекомендовали осторожно относиться к некоторым подсчётам. Например, Росстат автоматически считает уехавшими из субъекта тех, у кого закончилась временная прописка. Также вызывает сомнения точность подсчётов в кавказских регионах.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги. Стороны обсудили совместный план хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов.