Nestle отказалась поставлять Nespresso в Россию

Швейцарская компания Nestle прекратила импорт продукции в Россию, в том числе и Nespresso, под брендом которого поставлялись кофе-капсулы и капсульные кофе-машины, передаёт «Интерфакс». Ограничение не распространяется на товары первой необходимости — каши, детское и специализированное питание, а также лечебные корма для домашних животных.

Как продовольственная компания и работодатель мы осознаём ответственность за более 7 тыс. сотрудников, большинство из которых являются жителями страны. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы обеспечивать население необходимыми и безопасными продуктами питания, — говорится в сообщении производителя.

Ранее компания DP Eurasia (DPEU.L), мастер-франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, сообщила, что на фоне событий на Украине отказывается от инвестиций в РФ, сообщает РИА Новости. При этом работа в России не прекращается.

Также стало известно, что рестораны «Макдоналдс», которые закроются в России 14 марта, могут открыться снова через полтора месяца. По данным источника, решение логистических и других проблем, которые возникли перед компанией, может занять примерно 45 дней.