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Сеть пиццерий Domino's Pizza продолжит работу в России

Сеть пиццерий Domino's Pizza не уходит с Российского рынка, но прекращает инвестиции
14:31, 11 марта 2022
Сеть пиццерий Domino's Pizza продолжит работу в России Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global look Press
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Компания DP Eurasia (DPEU.L), мастер-франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, сообщила, что на фоне событий на Украине отказывается от инвестиций в РФ, сообщает РИА Новости. При этом работа в России не прекращается.

Правление решило, что разумно ограничить любые дальнейшие инвестиции в свою деятельность, и будет держать это в поле зрения в будущем в свете геополитической ситуации. Кроме того, сегодня группа объявляет, что выплаты роялти от ее деятельности в России были приостановлены до дальнейшего уведомления, - сообщили в компании.

 Руководство сети уточняет, что все 188 ресторанов в России будут работать в обычном режиме. 

Ранее стало известно, что рестораны McDonald's, которые закроются в России 14 марта, могут открыться снова через полтора месяца. По данным источника, решение логистических и других проблем, которые возникли перед компанией, может занять примерно 45 дней.

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