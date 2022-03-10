Сеть пиццерий Domino's Pizza продолжит работу в России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал позитивным тот факт, что большинство иностранных владельцев останавливают работу предприятий в России при сохранении рабочих мест. Об этом он заявил на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. При этом Мишустин подчеркнул, что иностранные собственники российских предприятий принимают решения о приостановке работы в РФ под давлением своих правительств, сообщает Regnum.

Это несёт риски уже и для качества жизни граждан, хотя позитивным сигналом мы считаем то, что большинство владельцев готовы сохранить рабочие места и выплачивать заработную плату сотрудникам, — указал он....