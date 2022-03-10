Сеть пиццерий Domino's Pizza продолжит работу в России

Сеть пиццерий Domino's Pizza продолжит работу в РоссииСеть пиццерий Domino's Pizza не уходит с Российского рынка, но прекращает инвестиции
Компания DP Eurasia (DPEU.L), мастер-франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, сообщила, что на фоне событий на Украине отказывается от инвестиций в РФ, сообщает РИА Новости. При этом работа в России не прекращается.
Правление решило, что разумно ограничить любые дальнейшие инвестиции в свою деятельность, и будет держать это в поле зрения в будущем в свете геополитической ситуации. Кроме того, сегодня группа объявляет, что выплаты роялти от ее деятельности в России были приостановлены до дальнейшего уведомления, - сообщили в компании.
Руководство сети уточняет, что все 188 ресторанов в России
Ранее стало известно, что рестораны McDonald's, которые закроются в России 14 марта, могут открыться снова через полтора месяца. По данным источника, решение логистических и других проблем, которые возникли перед компанией, может занять примерно 45 дней.