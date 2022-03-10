Стали известны возможные сроки открытия «Макдоналдса» в России

Рестораны «Макдоналдс», которые закроются в России 14 марта, могут открыться снова через полтора месяца. По данным источника ТАСС, решение логистических и других проблем, которые возникли перед компанией, может занять примерно 45 дней.

Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней, — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе компании «Макдоналдс» заявили, что в связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания планирует временно приостановить обслуживание на предприятиях сети по всей России с 14 марта. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме, при этом все работники продолжат получать полную заработную плату, сохранят льготы и гарантии, компания также продолжит выполнять все свои обязательства перед поставщиками и арендодателями.

Между тем президент Национальной ассоциации кулинаров России Анна Жукова заявила, что кулинары готовы в течение трёх месяцев разработать меню с технологическими картами на основе традиционных русских рецептов. Они могут стать основой для сетевых заведений общепита вместо ресторанов «Макдоналдс». В меню могут входить традиционная выпечка и блины, оригинальные русские закуски и салаты, а также горячие блюда, приготовленные из региональных продуктов.