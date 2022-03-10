В «Макдоналдсе» назвали дату приостановки работы в России

«Макдоналдс» планирует временно приостановить работу ресторанов сети по всей России с 14 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что все работники продолжат получать полную заработную плату, сохранят льготы и гарантии, компания также продолжит выполнять все свои обязательства перед поставщиками и арендодателями.

В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания «Макдоналдс» с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание на предприятиях сети по всей России. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме, — говорится в сообщении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после ухода из РФ «Макдоналдса» и других компаний, использующих российское сырьё, на их месте должна появиться отечественная сеть и сохраниться рабочие места. Если же отечественные сетевые компании не придут на смену зарубежным, то это место займёт государство. При этом рабочие места бывшего «Макдоналдса» должны быть сохранены, а цены снижены.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отечественные сети общественного питания могут заместить рестораны «Макдоналдс» в срок от шести месяцев до года. По его словам, для этого власти города выделят 500 млн рублей в форме целевых кредитов. При этом власти попросят вновь открывающиеся предприятия «максимально задействовать» кадровый потенциал бывших работников «Макдоналдса» и других франшиз, которые пытаются приостановить свою деятельность и закрыть рестораны.