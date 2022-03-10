Кулинары подготовят «русское меню» ресторанов, которые заменят McDonald’s

Члены Национальной ассоциации кулинаров России готовы в течение трёх месяцев разработать меню с технологическими картами на основе традиционных русских рецептов. Они могут стать основой для сетевых заведений общепита вместо закрывшихся в стране ресторанов «Макдоналдс», сообщила ТАСС президент ассоциации Анна Жукова.

Она уточнила , что на протяжении последних лет специалисты уделяли большое внимание изучению и популяризации традиционной русской кухни, поэтому многие рецепты необходимо будет лишь доработать. В меню могут входить традиционная выпечка и блины, оригинальные русские закуски и салаты, а также горячие блюда, приготовленные из региональных продуктов.

Например, бургеры можно заменить на «варежку» — разрезанную вдоль булочку, внутри которой кладутся разные начинки, а вместо кока-колы готовить натуральные лимонады на травах, — добавила Жукова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после ухода из РФ «Макдоналдс» и других компаний, использующих российское сырьё, на их месте должна появиться отечественная сеть и сохраниться рабочие места. Если же отечественные сетевые компании не придут на смену зарубежным, то это место займёт государство. При этом рабочие места бывшего «Макдоналдс» должны быть сохранены, а цены снижены.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отечественные сети общественного питания могут заместить рестораны «Макдоналдс» в срок от шести месяцев до года. По его словам, для этого власти города выделят 500 млн рублей в форме целевых кредитов. При этом власти попросят вновь открывающиеся предприятия «максимально задействовать» кадровый потенциал бывших работников «Макдоналдс» и других франшиз, которые пытаются приостановить свою деятельность и закрыть рестораны.