Неплательщикам алиментов придумали новое взыскание

Правительство предложило новой способ борьбы с неплательщиками алиментов. Выручку от продажи недвижимости предложено официально считать доходом, с которого могут взыскиваться деньги в пользу несовершеннолетних детей. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Как отмечают юристы, сама по себе идея неплохая, но при этом имеет определённые нюансы, которые касаются нестыковки налогового и семейного законодательства. Если в первом случае продажа имущества всегда является доходом, то во втором этот факт необходимо доказать в судебном порядке. По новым же правилам доказывать ничего не нужно.

Неуплата алиментов — это явное нарушение закона. Однако основная задача заключается не в том, чтобы взыскать деньги, а в поиске самого должника. Так как на сегодняшний день в России нет единой информационной базы по фиксации места пребывания алиментщика, то значительно усложняется процесс взыскания денег, пояснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Кроме того, эксперты считают новую меру лишь устранением одной из многих дыр в законодательстве. В России огромное количество людей официально нигде не работают, но при этом отлично зарабатывают, в том числе занимаются перепродажей недвижимости. Соответственно, таким доходом нужно делиться с детьми.

Ранее стало известно, что в России изменят порядок взыскания алиментов. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2023 году взыскание алиментов перейдёт в электронный формат и будет осуществляться дистанционно.