Нефтяной шторм: как ураганы в США повлияют на мировые цены на сырьё

Прекращение добычи нефти в Мексиканском заливе поддержит мировые цены на нефть, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что американские компании останавливают производство и эвакуируют персонал в ожидании прихода сразу двух тропических штормов. На этом фоне стоимость барреля Brent уже прибавила порядка $2 и поднялась выше $46. Между тем аналитики полагают, что сильного роста цен не будет, поскольку для рынка сейчас важнее ситуация со спросом и действия ОПЕК+, чем временная остановка добычи в Штатах.

Производство нефти в Мексиканском заливе остановлено на 82,4%, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE). С более чем 40% добывающих платформ уже эвакуированы рабочие.

Причина происходящего — два тропических шторма «Марко» и «Лаура», надвигающиеся на побережье США. «Марко» в какой-то момент даже усилился до уровня урагана, но затем ослаб. Зато «Лаура», по оценке метеорологов, грозит превратиться в реальный ураган второй категории. В таких условиях американские компании предпочли не рисковать своими людьми и свернули производство.

Между тем в районе Мексиканского залива сосредоточено порядка 17% всей нефтедобычи США. Вынужденная остановка платформ уже сократила производство сырья в Штатах на 9%, или более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters.

Напомним, что пандемия COVID-19, обрушившая спрос на нефть, а вместе с ним и мировые котировки сырья, вынудила американские компании снизить добычу более чем на 2 млн баррелей в сутки. В середине августа, по данным Управления энергетической информации США (EIA), в стране производили 10,7 млн баррелей в сутки. Теперь эта цифра стала меньше ещё на 1 млн.

Морская нефтяная вышка после урагана Johanna Strickland/Global Look Press

Процедура остановки добычи в Мексиканском заливе уже отработана, поскольку такие ситуации возникали и раньше, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Другое дело, что сейчас компании могли остановить добычу в больших объёмах, чем раньше, поскольку где-то она была нерентабельна, поясняет эксперт. Он отмечает, что основное сокращение добычи в США пришлось на сланцевые месторождения. Производство на морском шельфе, напротив, сохранялось, потому что там выгоднее добывать, чем останавливать платформы.

В сланцевых проектах основные затраты — операционные. Ты буришь и добываешь нефть. Если производство остановить, то и затрат нет. На шельфовых же месторождениях с самого начала инвестируются миллиарды долларов в строительство буровых. Поскольку большинство инвестиций уже сделано, нужно добывать нефть, чтобы получить хоть какие-то деньги. Простой здесь генерирует убытки. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Как только погода улучшится, американские компании постараются в кратчайшие сроки возобновить производство. Платформы вернутся к работе в течение недели после того, как штормы и ураганы оставят Мексиканский залив, полагает специалист. Недостающие объёмы, по его словам, могут быть компенсированы за счёт накопленных в хранилищах США резервов.

По данным EIA, коммерческие запасы нефти в Штатах за последнюю неделю снизились на 1,6 млн баррелей. Тем не менее они остаются на довольно высоком уровне — 512,5 млн.

Между тем параллельно с добычей нефти в США может снизиться спрос на сырьё. Дело в том, что в районе Мексиканского залива сосредоточено порядка 45% всей американской нефтепереработки. Некоторые предприятия уже начали частично сворачивать производство. Если многие из них остановятся, то и без того сократившиеся потребление сырья станет ещё меньше.

Такой сценарий станет для мирового рынка большей проблемой, чем остановка добычи, потому что в моменте уменьшит спрос на нефть, отмечает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Сдержанные цены

На фоне приближающихся штормов и остановки добычи нефти мировые цены на сырьё смогли показать небольшой рост. С начала недели ноябрьские фьючерсы эталонной марки Brent прибавили более 4% и поднялись выше $46 за баррель. Тем не менее реакцию рынка аналитики оценивают как сдержанную.

Остановка добычи нефти в США — это прежде всего повод удержать цены, которые уже достигли достаточно высокого уровня, считает Иван Манаенко. По его словам, в условиях неопределённости со спросом на сырьё текущая его стоимость в $45–46 за баррель — потолок для мирового рынка.

Все понимают, что ограничения добычи продлятся одну-две недели. Это не то, что двигает рынок в долгосрочной перспективе. С одной стороны, ситуация со штормами — повод для кратковременных спекуляций, с другой — это, скорее, основание поддержать текущие цены, чем подтолкнуть их вверх. Не будь этих штормов, котировки вполне могли откатиться назад к уровням $41–42 за баррель. Сейчас я не вижу серьёзных поводов для роста выше $46, поскольку такая динамика игнорирует проблемы со спросом на нефть и с экономикой в целом. Думаю, что в ближайшее время цены вернутся в диапазон $43–45. Иван Манаенко директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»

Минус 1 млн баррелей в сутки — неплохо для мирового рынка, но недостаточно, чтобы отправить цены к уровню $50 за баррель, считает эксперт. Для этого требуется больший оптимизм по поводу восстановления мировой экономики, ведь возможность второй волны COVID-19 пока никто не отменял.

z03/Global Look Press

Ежегодные ураганы в США, как правило, приводят лишь к краткосрочной приостановке добычи нефти в Мексиканском заливе и слабо влияют на мировые цены, отмечает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников.

Добыча в данном регионе составляет менее 2% мировой, в связи с чем даже краткосрочные колебания цен на нефть на фоне ураганов незначительны. Таким образом, нефтяные котировки в ближайшие недели, вероятно, продолжат оставаться на уровнях порядка $45–46 за баррель Brent и $42–43 за баррель WTI. Денис Иконников портфельный управляющий ИК QBF портфельный управляющий ИК QBF

Стоимость нефти всё же может вырасти на новостях о штормах, хотя при этом все понимают, что дефицита сырья на рынке не будет, отмечает Игорь Юшков.

Спрос на мировом рынке сейчас небольшой. Если бы остановка добычи на шельфе привела к дефициту сырья, тогда это бы существенно повлияло на цены. А так нефти на мировом рынке хоть отбавляй, по всему миру накоплены существенные запасы. Так что эта ситуация не сильно повлияет на мировые цены, тем более, что она временная, и как только ураган пройдёт, добыча возобновится, — отметил экономист.

Тем не менее при отсутствии иных инфоповодов трейдеры отреагируют на новости об остановке платформ, в результате чего котировки могут подняться до $47 за баррель, считает эксперт. Но надолго они там не останутся и будут колебаться в диапазоне $43–47 за баррель.

Чтобы подняться к $50, нужно, чтобы никто не увеличивал добычу по мере восстановления спроса, но участники соглашения ОПЕК+ уже показали, что будут постепенно наращивать производство, отмечает специалист. По его словам, увеличение их квот на добычу будет удерживать цены от дальнейшего роста. В этом есть и свой плюс — сохраняя цены в районе $45 за баррель, рынок не даёт активно восстанавливаться американской нефтедобыче — многие сланцевые проекты по-прежнему остаются нерентабельными, подытожил эксперт.