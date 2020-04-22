Стоимость российской нефти марки Urals вернулась к минимальным значениям и опустилась ниже $12 за баррель. Снижение котировок последовало за падением цен на эталонный сорт Brent, который за три дня проделал путь от $27 до $16 за баррель. Эксперты объясняют случившееся массовым бегством инвесторов из нефтяных активов после обвала фьючерсов на американскую нефть WTI до отрицательных значений. Несмотря на заверение властей РФ, что речь идёт лишь о «бумажном рынке», штатовская «болезнь» дешёвой нефти смогла добраться и до реального российского сырья.

Стоимость партий Urals в Средиземноморье снизилась на $5,17 за баррель и достигла $12,09 — минимального значения с марта 1999 года, сообщает агенство Argus. В Северо-Западной Европе цена упала до $11,59 за баррель. Меньше было 1 апреля — $10,54.

Снижение стоимости российской нефти последовало за удешевлением эталонного сорта Brent, который 22 апреля обновил очередной антирекорд — цена его июньского фьючерса опустилась ниже $16 за баррель. Это произошло впервые с 2001 года. Несмотря на то, что во второй половине дня североморский сорт отыграл часть падения, потери с начала недели составили около 30%.

Причина происходящего — падение до отрицательных значений майских фьючерсов на WTI, которое перепугало многих инвесторов, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Реакция была эмоциональной и побудила многих игроков вообще уйти из товарных активов. Это оказало давление на всю ценовую конъюнктуру рынка — на разные фьючерсы и разные сорта нефти. Теперь инвесторы опасаются, не повторится ли случившееся также и с фьючерсами Brent, для рынка это стало бы серьёзным ударом. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

В начале недели стоимость майских контрактов на американскую нефть опустилась до рекордной отметки — минус $37,6. Вслед за этим стали падать и июньские фьючерсы как на WTI, так и на сорт Brent, на основании которого рассчитывается стоимость марки Urals.

Коллапс рынка, начавшийся 21 апреля с исторического падения ниже нуля майских фьючерсов на WTI, распространился на следующий день на июньские контракты, а также на европейскую Brent и сделки спот. Это показало, что речь идет не о техническом сбое, а об укрепляющейся рыночной тенденции. Александр Разуваев руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари»

Между тем, российские власти дали понять, что отечественной нефтяной отрасли не стоит опасаться последствий коллапса на американском рынке.

Не стоит драматизировать ситуацию. Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке, — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал падение цен на майские нефтяные фьючерсы спекулятивным моментом, который не даёт повод для чрезмерно негативных оценок реальности.

Все специалисты прекрасно отдают себе отчёт, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности, потому что цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но они не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов. Эта ситуация неприятная, но тем не менее, не нужно её ассоциировать с текущей динамикой изменения цен на нефть сегодняшнего дня, — заявил пресс-секретаря главы государства.

Динамика фьючерсов оказывает определённое влияние на спотовые цены на нефть и на стоимость поставок, не соглашается Антон Покатович.

У нас есть котировки так называемого датированного Brent, которые включают в себя как цены, заявленные производителями, так и стоимость фьючерсных контрактов. То есть динамика фьючерсов в определённой степени отражается в оценках датированного Brent и переходит на конкретную стоимость нефти на товарном рынке, — пояснил аналитик.

Александр Разуваев полагает, что до июня вполне возможно увидеть котировки нефти в $10 за баррель или даже ниже. Столь низкие цены могут негативно сказаться на российском финансовом рынке и курсе нацвалюты — долларовый индекс РТС может уйти в диапазон 600-800 пунктов, а рубль опустить в цене до 85-90 за доллар, прогнозирует эксперт.

Досрочное сокращение

Пярвиз Шахбазов Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем временем, на фоне стремительно падающих цен глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал страны ОПЕК+ как можно скорее приступить к сокращению добычи, а также рассмотреть возможность более серьёзного снижения производства. Об этом руководитель МЭА написал у себя в Twitter.

Сокращение предложения ОПЕК+ является солидным началом, но недостаточным для немедленного восстановления баланса рынка из-за масштабов падения спроса, — отметил Фатих Бироль.

Помимо немедленного сокращения, он также предложил финансовым властям разных стран подумать о принятии мер по предотвращению колебаний на рынках, а также открыть доступ к стратегическим хранилищам, чтобы вывести с рынка излишки сырья.

В свою очередь министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов призвал производителей нефти вне формата ОПЕК+ также взять на себя обязательства по сокращению нефтедобычи, сообщает ПРАЙМ.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, начиная с мая. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к этому сокращению ещё порядка 3,7 млн баррелей.

Досрочное сокращение добычи участниками соглашения ОПЕК+ и их союзниками могло бы психологически подержать рынок и остановить панику, вызванную падением цен на WTI, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Полагаю, что есть смысл немедленно броситься сокращать добычу, чтобы ситуация не стала ещё хуже. Сейчас на рынок приходят в основном негативные новости — прогнозы превышения предложения над спросом или падения ВВП. Если бы страны ОПЕК+ заявили о досрочном начале сокращения добычи, пусть даже они не стали бы реально этого делать, это бы улучшило информационный фон и сняло напряжение. И хорошо, чтобы страны вне ОПЕК+ также взяли на себя обязательства по снижению производства нефти. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Дополнительные решения по сокращению добычи нужны, потому что по-другому решить проблему перенасыщения рынка нефтью нельзя, соглашается исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

Сейчас рынок перенасыщен нефтью, которая поступает в хранилища, при этом мощности этих хранилищ на пределе, задействован танкерный флот по всему миру. Кроме того, для рынка становится очевидно, что последствия пандемии приведут к глобальному падению спроса на энергоносители и этот спрос будет восстанавливаться очень долго. Также понятно, что обозначенных порогов сокращения добычи странами-производителями недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса: нужны срочные дополнительные решения по сокращению добычи и закрытию производств. Дмитрий Гелемурзин исполнительный директор Goldman Group исполнительный директор Goldman Group

Между тем, шансов на досрочное сокращение не так много, да это и не особо поможет нефтяному рынку, считает Антон Покатович.

Саудовская Аравия и её союзники заявляют, что раньше мая начать снижение добычи не получится, потому что поставки расписаны, есть конкретные договорённости по объёмам с клиентами. К тому же, если экспортёры начнут досрочно сокращать добычу и даже увеличат квоты, это не гарантирует, что цены вернутся к росту. Сейчас на рынке преобладают эмоции и работают спекулянты, которые реализуют свои ценовые стратегии. Изменением фундаментальных факторов, особенно снижением предложения, эту ситуацию вряд ли получится переломить, — отмечает эксперт.

По его мнению, фундаментальный баланс на нефтяном рынке быстро привести в порядок не получится. Сокращение спроса в апреле может достигать 30-35 млн баррелей в сутки, так что сокращение добычи мало что изменит и вряд ли может поддержать цены и вернуть их на более высокий уровень, считает аналитик.

Shane Bevel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Между тем, Техасская железнодорожная комиссия (регулятор добычи нефти в этом штате), несмотря на беспрецедентное падение цен на американскую нефть, отложила намеченное на 22 апреля голосование по вопросу о возможном сокращении добычи сырья. Двое из трёх комиссаров заявили о необходимости сначала оценить законность такого шага. Теперь решения придётся ждать до 5 мая. Напомним, на последнем заседании комиссии 14 апреля обсуждалась возможность ограничить добычу сырья в Техасе на 20% или примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Возможно, американские нефтяники хотят дождаться решения государства о поддержке нефтяной отрасли, отмечает Игорь Юшков. Там разрабатывалась система, предполагающая дополнительные льготы за сокращение добычи. Не исключено, что Техас ждёт, когда федеральные власти дадут деньги, и тогда штат будет регулировать добычу.

В ближайшее время, по мнению эксперта, стоимость нефти, скорее всего, будет сильно колебаться — падать ниже $10 и подниматься к $20-$25. Всё будет зависеть от поступающих новостей. Никто не знает, что будет дальше, поэтому биржевые трейдеры, как и все остальные люди, следят за новостями и публикация в СМИ и опираются на них в своих решениях, подытожил экономист.