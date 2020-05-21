Нефть Brent дешевеет на бирже Лондона

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Ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников заявил, что смягчение условий досрочного выхода на пенсию носит временный характер. Однако, по его словам, в 2021 году данная мера, которую хочет применить Минэкономразвития, будет продолжена, если Россию накроет вторая волна пандемии.

Более ранний выход на пенсию позволит обезопасить немолодых россиян от повышенных рисков, отметил эксперт в интервью URA.RU. Само решение министерства Масленников назвал справедливой, хотя и вынужденной мерой. Решение было принято,...