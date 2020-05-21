Нефть Brent дешевеет на бирже Лондона

Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent серьёзно снижается на лондонской бирже ICE. К 07:30 мск 22 мая за баррель просили $34,83, что на 3,41% ниже уровня закрытия последних торгов.
В 06:40 мск падение составляло 6,99%, когда цена барреля была $33,54. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Также падает в цене и нефть WTI. Её июльский фьючерс стоит $31,35 за баррель, снижение составляет 7,58%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что средняя цена нефти марки Urals в 2020 году составит $31,1 за баррель, к 2023 году она поднимется до уровня $45,6 за баррель. Такие цифры приведены в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020–2023 годы, который подготовило российское Минэкономразвития.
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