Нефть Urals в апреле 2020-го оказалась вчетверо дешевле, чем годом ранее

Средняя цена барреля российской нефти Urals в апреле 2020-го оказалась в 3,9 раза ниже, чем годом ранее. Цена опустилась с $71,54 до $18,22, следует из отчёта Минфина России.
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Как писал NEWS.ru, в марте-апреле случилась серия рекордных обвалов мировых цен, связанная с резким превышением предложения над спросом в условиях остановки предприятий и сокращения потребления топлива в условиях пандемии COVID-19.
Нефть начала дорожать в мае, после того как вступило в силу соглашение ОПЕК+ о резком снижении мировой добычи. 6 мая стоимость барреля Urals приблизилась к $25.
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