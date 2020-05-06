Нефть Urals в апреле 2020-го оказалась вчетверо дешевле, чем годом ранее

https://static.news.ru/photo/0c283900-6717-11ea-8c22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя цена барреля российской нефти Urals в апреле 2020-го оказалась в 3,9 раза ниже, чем годом ранее. Цена опустилась с $71,54 до $18,22, следует из отчёта Минфина России.

По информации ведомства, цена в январе – апреле снизилась почти на $24 по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда в среднем Urals стоила $65,18 за баррель.

Как писал NEWS.ru, в марте-апреле случилась серия рекордных обвалов мировых цен, связанная с резким превышением предложения над спросом в условиях остановки предприятий и сокращения потребления топлива в условиях пандемии COVID-19.

Нефть начала дорожать в мае, после того как вступило в силу соглашение ОПЕК+ о резком снижении мировой добычи. 6 мая стоимость барреля Urals приблизилась к $25.