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Нефть подешевела на фоне укрепления доллара в ожидании заседания ФРС

09:16, 20 сентября 2021
Нефть подешевела на фоне укрепления доллара в ожидании заседания ФРС Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
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Цены на нефть опускаются на фоне укрепления доллара США перед стартом двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:15 мск составила $74,8 за баррель, что на $0,54 (0,72%) ниже цены предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени до $71,35 за баррель, что на $0,62 (0,86%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

По мнению экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, федрезерв на заседании 21–22 сентября может заложить основу для сокращения объёмов выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц. При этом поддержка цен на нефть, включая снижение запасов сырья из-за медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе, сходит на нет.

Ранее эксперт заявил, что после активного роста цен на нефть всегда идёт спад, который плохо отражается на инвестициях. Без стабилизации цен нефтяной рынок может ждать кризис. Кроме того, при избыточном росте цен на сырьё увеличивается и стоимость услуг, таких как логистические затраты и транспортировка. Но при совместном участии стран ОПЕК можно урегулировать цены так, чтобы не было избыточного роста и перепроизводства с последующим обесцениванием стоимости сырья.

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