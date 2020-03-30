https://static.news.ru/photo/e35d7d3a-42f6-11ea-bb15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark E. Gibson/Danita Delimont/Global Look Press

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов 30 марта, её стоимость находится на минимуме за последние 18 лет. По данным на 14:14 мск, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $22,75 за баррель, цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи — $20,35 за баррель.

Мы приближаемся к моменту, когда в нефтехранилищах начнёт заканчиваться свободное место. Это может привести к тому, что производители начнут платить покупателям, чтобы избежать более высоких расходов на хранение нефти, — цитирует Financial Times директора по рыночной стратегии Westpac Роберта Ренни.

Как писал NEWS.ru, цена нефти находится под давлением из-за сочетания двух важнейших факторов. С одной стороны, ослабляется потребность в ней из-за вируса. Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает сокращение её потребления на 20 млн баррелей в день, или примерно на 20%. При этом с апреля ОПЕК предполагает ещё больше увеличить добычу и поставки, целенаправленно снижая цены с целью отвоевать доли рынка. Это заставляет котировки падать 30 марта к минимумам с 2003 года в районе $23,5 за баррель Brent, что дополнительно давит и на рубль.