https://static.news.ru/photo/b6383348-c24c-11e9-8b02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Рост цен на нефть зафиксирован 19 августа. Это вызвано беспокойством из-за сообщений об атаке беспилотников на месторождение в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов по состоянию на 07:45 мск на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,09% и достигла $59,28 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,97%, до $55,34 за баррель.

17 августа повстанцы шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) напали на нефтяное месторождение Саудовской Аравии. Нападавшие направили к месторождению Шейба и НПЗ десять беспилотников со взрывчаткой. По данным движения, атака стала самой крупной операцией вдали от границ страны, писал News.ru.