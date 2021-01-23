Недвижимость в России продолжает дорожать

https://static.news.ru/photo/73a8c08c-5e41-11eb-a807-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средние цены на новостройки в 16 крупнейших городах России в январе увеличились на 0,3% относительно декабря, до 88,6 тысячи рублей за квадратный метр. Аналитики уверены, что снижения стоимости первичной недвижимости ждать не стоит до насыщения рынка предложением.

В компании «Этажи» положительную динамику цен на первичную недвижимость в январе отметили во всех 19 городах присутствия. Наиболее выраженным этот тренд стал в Красноярске, где жильё подорожало на 2,88%. Похожую тенденцию консультанты заметили в Омске, оценив средний рост цен за месяц в 2,6%, — сообщает «Коммерсант».

Среднюю стоимость новостроек в столице без учёта элитных лотов и района Новой Москвы руководитель департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков оценил в 253,3 тысячи рублей за квадратный метр. Относительно декабря их цена выросла на 2,1%, а относительно аналогичного периода прошлого года — на 18%. По мнению специалиста, причины роста цен — льготная ипотека, падающий рубль и снижение привлекательности банковских вкладов.

В Санкт-Петербурге жильё в новостройках в среднем стоит 155,4 тысячи рублей за квадратный метр, за месяц его цена увеличилась на 3,3%, за год — на 24,2%.

Эксперты посоветовали покупателям дождаться насыщения рынка недвижимости, чтобы приобрести жильё по более выгодной цене.

Как писал NEWS.ru, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что спрос на льготную ипотеку начинает приобретать черты ажиотажного и в ряде регионов уже наблюдается неоправданный рост цен на жильё. Она подчеркнула, что важно не допустить образования «пузыря» и своевременно свернуть программу. Владимир Путин тоже выразил обеспокоенность относительно роста цен на недвижимость, при этом отметив, что льготная ипотека поддержала строительную отрасль. В итоге ЦБ готов поддержать продление льготной программы ипотеки до 31 декабря 2021 года при условии её модификации, чтобы оказать социальную поддержку и при этом сгладить негативный эффект от роста цен на жильё. В следующем году, согласно позиции регулятора, будут возможны только точечные программы поддержки льготного кредитования в сегменте жилищного строительства.