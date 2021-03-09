Не доводи до суда: когда платить по кредиту нечем

Заёмщики хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, при которой кредит всё ещё есть, а денег уже нет. И кто-то хотя бы раз подумывал о том, чтобы не возвращать долг банку. Однако эту стратегию эксперты называют ошибочной. Они настоятельно рекомендуют договориться с кредитной организацией до возникновения первой просрочки. У добросовестных плательщиков есть несколько вариантов, чтобы решить проблему и не усугубить ситуацию. Об этом — в материале NEWS.ru.

В жизни может произойти что угодно, и для заёмщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию, в любой момент может встать ребром вопрос о дальнейшей выплате кредита. Существует несколько вариантов урегулирования проблем с возникшей задолженностью, которые позволяют выйти из ситуации с минимальными потерями. Но прежде эксперты советуют проанализировать своё положение и по возможности найти источники дополнительного заработка.

Если проблема возникла из-за потери источника дохода, то в срочном порядке следует попытаться восстановить доход, говорит независимый финансовый советник Ольга Коношевская. При этом, если речь идёт о поиске места работы, то необходимо встать на учёт на бирже труда и откликнуться на любую временно подходящую вакансию, доход от которой позволит решить проблему с кредитами. Только после разрешения ситуации стоит искать более подходящее место работы, считает эксперт.

В случае если доход был потерял из-за форс-мажора, Коношевская рекомендует в максимально сжатые сроки выставить на продажу личное имущество или сдать его в аренду (квартиру, комнату, гараж, парковочное место, участок, автомобиль и так далее).

Нечем платить кредит — такая ситуация может возникнуть по двум причинам: неграмотное финансовое планирование, когда заёмщик, неверно оценив свои финансовые возможности, берёт на себя большую кредитную нагрузку, нежели позволяет доход, и реальный форс-мажор — от потери источника дохода (увольнения, сокращения) до возникновения крупных сумм чрезвычайных расходов (автоавария, проблемы со здоровьем и так далее). Ольга Коношевская независимый финансовый советник независимый финансовый советник

В любом случае при возникновении финансовых трудностей нужно стараться договориться с банком как можно быстрее — ещё с момента возникновения первой просрочки. Заёмщик должен предложить кредитной организации рассмотреть его проблему и вместе найти её решение, которое устроило бы всех.

Herbert Kehrer/imageBROKER.com/Global Look Press

По словам Коношевской, лучше всего первым выйти на контакт с банком, как только станет известно об ухудшении финансовой ситуации. Попытка скрыться от кредитора приведёт только к негативным последствиям, начислению штрафов и пени за просрочки.

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева рекомендует не прекращать платежи по кредитам.

Платите посильную сумму. Тогда формально вы не допустите просрочки, не нарушите договор с кредитной организацией, — говорит она.

Но этим способом лучше не увлекаться, так как долг никуда не денется, на оставшуюся сумму платежа будут начисляться проценты и пени, предупреждает Култышева.

Банк может пойти на отсрочку или снижение размера платежа, предоставить кредитные каникулы, пересмотреть условия кредитного договора — график погашения, сумму кредита, сроки платежа. Однако очень важный момент: все вышеперечисленные процедуры происходят только с взаимного согласия обеих сторон, поэтому полагать, что кто-то обязан идти вам навстречу — это утопия, вне зависимости от ваших жизненных обстоятельств. Артём Баранов юрист юрист

Банкиры заинтересованы в решении проблемы кредитной задолженности не меньше, чем сам заёмщик. По этой причине они могут предоставить последнему кредитные каникулы, отложив на некоторое время выплату задолженности (при условии, что проблемы с деньгами у заёмщика временные).

Один из самых популярных способов смягчения кредитных условий — реструктуризация долга, при которой срок кредитования может быть увеличен, а сумма ежемесячных выплат значительно снижена. При этом в банк в обязательном порядке подаётся заявление о невозможности платить кредит. Без него реструктуризировать задолженность кредитная организация не сможет. «Прощать» долг должнику не будут, но условия кредитования сделают более мягкими и удобными для него в конкретный момент времени.

Ещё один вариант решения кредитной проблемы — рефинансирование, своеобразное «перекредитование», в результате которого заёмщик вправе взять новый кредит на более выгодных условиях и на более длительный срок для уменьшения ежемесячных платежей. Данный способ также не избавляет от долговых обязательств, но позволяет облегчить долговую нагрузку.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При наличии нескольких кредитов можно воспользоваться процедурой консолидации. Через неё можно объединить задолженность по кредиту наличными и кредитной карте, автокредиту и нецелевому кредиту, потребительскому кредиту и микрозайму. В этом случае можно рассчитывать на снижение размера ежемесячного платежа и даже на пересмотр процентной ставки в сторону её уменьшения.

Если погасить долг не представляется возможным, нужно обратиться к процедуре банкротства. С 1 сентября 2020 года физические лица могут использовать механизм внесудебного банкротства (по заявлению через МФЦ) начиная от сумм задолженности в 50 тысяч рублей, напоминает Ольга Коношевская.

Банкротство физлиц позволит избавиться от долгов перед кредиторами, если их невозможно выплатить, а средств и имущества у должника нет, — отмечает эксперт.

В ситуации, когда нечем платить кредит, не стоит верить в такие мифы, как «прощение долга» или же «полное освобождение от долга на законных основаниях», отмечает Баранов.

Если у вас накопилась долговая масса и вы точно понимаете, что не справляетесь с ней, то тогда ничего не остаётся, как прибегнуть к процедуре банкротства со всеми вытекающими из этой процедуры последствиями, — говорит юрист.

Вместе с тем специалисты признают, что существует огромная разница между теми, кто в конкретный момент времени не может отдать долг, и теми, кто просто этого не хочет делать. Неуплата задолженности по кредитному договору так или иначе приведёт к конфликту с банком. Если не платить кредит, то должник рано или поздно перейдёт в статус, который в простонародье называется «злостный неплательщик», говорит партнёр адвокатского бюро Вячеслав Шляго.

Если заёмщик полностью отказывается от выплаты кредита, то банк вправе подавать исковые заявления в суд, а также требовать уплату долга путём письменных предупреждений, звонков и направления коллекторских организаций для разрешения ситуации.

При обращении с исковым заявлением в суд к должнику истец (в данном случае кредитная организация, предоставившая кредит должнику) может принять через суд меры по обеспечению исковых требований в виде, в частности, наложения ареста на банковские счета должника, недвижимое и движимое имущество должника, а также иные меры по обеспечению исковых требований. Вячеслав Шляго юрист юрист

По словам Нины Култышевой, в случае неуплаты регулярного ежемесячного платежа будут начисляться проценты и пени. При этом кредитная история и кредитный рейтинг окажутся испорчены. С испорченной кредитной историей в будущем будет сложно получить новый кредит на выгодных условиях. На восстановление кредитного рейтинга может уйти от шести месяцев до года, предупреждает эксперт.