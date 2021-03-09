Не доводи до суда: когда платить по кредиту нечем

Заёмщики хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, при которой кредит всё ещё есть, а денег уже нет. И кто-то хотя бы раз подумывал о том, чтобы не возвращать долг банку. Однако эту стратегию эксперты называют ошибочной. Они настоятельно рекомендуют договориться с кредитной организацией до возникновения первой просрочки. У добросовестных плательщиков есть несколько вариантов, чтобы решить проблему и не усугубить ситуацию. Об этом — в материале NEWS.ru.
В жизни может произойти что угодно, и для заёмщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию, в любой момент может встать ребром вопрос о дальнейшей выплате кредита. Существует несколько вариантов урегулирования проблем с возникшей задолженностью, которые позволяют выйти из ситуации с минимальными потерями. Но прежде эксперты советуют проанализировать своё положение и по возможности найти источники дополнительного заработка.
Если проблема возникла из-за потери источника дохода, то в срочном порядке следует попытаться восстановить доход, говорит независимый финансовый советник Ольга Коношевская. При этом, если речь идёт о поиске места работы, то необходимо встать на учёт на бирже труда и откликнуться на любую временно подходящую вакансию, доход от которой позволит решить проблему с кредитами. Только после разрешения ситуации стоит искать более подходящее место работы, считает эксперт.
В случае если доход был потерял из-за форс-мажора, Коношевская рекомендует в максимально сжатые сроки выставить на продажу личное имущество или сдать его в аренду (квартиру, комнату, гараж, парковочное место, участок, автомобиль и так далее).
Нечем платить кредит — такая ситуация может возникнуть по двум причинам: неграмотное финансовое планирование, когда заёмщик, неверно оценив свои финансовые возможности, берёт на себя большую кредитную нагрузку, нежели позволяет доход, и реальный форс-мажор — от потери источника дохода (увольнения, сокращения) до возникновения крупных сумм чрезвычайных расходов (автоавария, проблемы со здоровьем и так далее).
В любом случае при возникновении финансовых трудностей нужно стараться договориться с банком как можно быстрее — ещё с момента возникновения первой просрочки. Заёмщик должен предложить кредитной организации рассмотреть его проблему и вместе найти её решение, которое устроило бы всех.
По словам Коношевской, лучше всего первым выйти на контакт с банком, как только станет известно об ухудшении финансовой ситуации. Попытка скрыться от кредитора приведёт только к негативным последствиям, начислению штрафов и пени за просрочки.
Эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева рекомендует не прекращать платежи по кредитам.
Платите посильную сумму. Тогда формально вы не допустите просрочки, не нарушите договор с кредитной организацией, — говорит она.
Но этим способом лучше не увлекаться, так как долг никуда не денется, на оставшуюся сумму платежа будут начисляться проценты и пени, предупреждает Култышева.
Банк может пойти на отсрочку или снижение размера платежа, предоставить кредитные каникулы, пересмотреть условия кредитного договора — график погашения, сумму кредита, сроки платежа. Однако очень важный момент: все вышеперечисленные процедуры происходят только с взаимного согласия обеих сторон, поэтому полагать, что кто-то обязан идти вам навстречу — это утопия, вне зависимости от ваших жизненных обстоятельств.
Банкиры заинтересованы в решении проблемы кредитной задолженности не меньше, чем сам заёмщик. По этой причине они могут предоставить последнему кредитные каникулы, отложив на некоторое время выплату задолженности (при условии, что проблемы с деньгами у заёмщика временные).
Один из самых популярных способов смягчения кредитных условий — реструктуризация долга, при которой срок кредитования может быть увеличен, а сумма ежемесячных выплат значительно снижена. При этом в банк в обязательном порядке подаётся заявление о невозможности платить кредит. Без него реструктуризировать задолженность кредитная организация не сможет. «Прощать» долг должнику не будут, но условия кредитования сделают более мягкими и удобными для него в конкретный момент времени.
Ещё один вариант решения кредитной проблемы — рефинансирование, своеобразное «перекредитование», в результате которого заёмщик вправе взять новый кредит на более выгодных условиях и на более длительный срок для уменьшения ежемесячных платежей. Данный способ также не избавляет от долговых обязательств, но позволяет облегчить долговую нагрузку.
При наличии нескольких кредитов можно воспользоваться процедурой консолидации. Через неё можно объединить задолженность по кредиту наличными и кредитной карте, автокредиту и нецелевому кредиту, потребительскому кредиту и микрозайму. В этом случае можно рассчитывать на снижение размера ежемесячного платежа и даже на пересмотр процентной ставки в сторону её уменьшения.
Если погасить долг не представляется возможным, нужно обратиться к процедуре банкротства. С 1 сентября 2020 года физические лица могут использовать механизм внесудебного банкротства (по заявлению через МФЦ) начиная от сумм задолженности в 50 тысяч рублей, напоминает Ольга Коношевская.
Банкротство физлиц позволит избавиться от долгов перед кредиторами, если их невозможно выплатить, а средств и имущества у должника нет, — отмечает эксперт.
В ситуации, когда нечем платить кредит, не стоит верить в такие мифы, как «прощение долга» или же «полное освобождение от долга на законных основаниях», отмечает Баранов.
Если у вас накопилась долговая масса и вы точно понимаете, что не справляетесь с ней, то тогда ничего не остаётся, как прибегнуть к процедуре банкротства со всеми вытекающими из этой процедуры последствиями, — говорит юрист.
Вместе с тем специалисты признают, что существует огромная разница между теми, кто в конкретный момент времени не может отдать долг, и теми, кто просто этого не хочет делать. Неуплата задолженности по кредитному договору так или иначе приведёт к конфликту с банком. Если не платить кредит, то должник рано или поздно перейдёт в статус, который в простонародье называется «злостный неплательщик», говорит партнёр адвокатского бюро Вячеслав Шляго.
Если заёмщик полностью отказывается от выплаты кредита, то банк вправе подавать исковые заявления в суд, а также требовать уплату долга путём письменных предупреждений, звонков и направления коллекторских организаций для разрешения ситуации.
При обращении с исковым заявлением в суд к должнику истец (в данном случае кредитная организация, предоставившая кредит должнику) может принять через суд меры по обеспечению исковых требований в виде, в частности, наложения ареста на банковские счета должника, недвижимое и движимое имущество должника, а также иные меры по обеспечению исковых требований.
По словам Нины Култышевой, в случае неуплаты регулярного ежемесячного платежа будут начисляться проценты и пени. При этом кредитная история и кредитный рейтинг окажутся испорчены. С испорченной кредитной историей в будущем будет сложно получить новый кредит на выгодных условиях. На восстановление кредитного рейтинга может уйти от шести месяцев до года, предупреждает эксперт.