Названы услуги ЖКХ, за которые не нужно платить

Часть услуг ЖКХ, за которые граждане привыкли платить, уже учтена в обязанностях управляющей компании (УК) и оплачены заранее. При этом абсолютно бесплатных услуг не существует. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

По словам эксперта, в первую очередь речь идёт о том, что находится вне квартир — это уборка, текущий ремонт лестничных клеток и придомовой территории, чердаков и подвалов, все эти площадки входят в зону ответственности УК, оплата включена в ежемесячные квитанции об оплате.

При этом гражданам стоит помнить, что обязанности управляющей компании ограничиваются тарифами и заранее согласованным планом текущего ремонта. Так, если в подъезде необходимо поменять окна, УК сделает это, но только тогда, когда соберёт необходимые деньги по тарифу текущего ремонта и только в рамках утверждённого на год вперёд плана ремонта.

Поэтому жителям необходимо активно взаимодействовать с управляющими компаниями при формировании этого плана, — рекомендует эксперт.

Кроме того, к общедомовому имуществу относятся некоторые предметы внутри квартир: батареи, системы вентиляции и водоотведения, газовые трубы — до вентиля. УК обязана чинить их — и даже менять — без взимания какойлибо дополнительной платы, вся сумма уже учтена в тарифах. Однако решать при этом, какую именно батарею поставить в квартиру, также будет УК.

Данные аспекты прописаны в договоре между жильцами и управляющей компанией. При этом большинство граждан его, как правило, не видят и не читают. По словам Сергея Минко, если сделать это, человеку могут открыться новые, условно «бесплатные» возможности.

Ранее сообщалось, что тарифы ЖКХ хотят довести до экономически обоснованных, но при этом усилить адресную поддержку нуждающихся. Такое поручение дал кабмину вице-премьер Марат Хуснуллин.