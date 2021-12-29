Названы условия продления газотранспортного контракта России с Украиной

Переподписание газотранспортного контракта с Украиной зависит от объёмов транзита, тарифа на газ и того, станет ли Киев покупать российское сырьё, сообщил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов ФБА «Экономика сегодня». Но принципиальным условием он назвал объём закупок российского газа в Евросоюзе.

Украинцы постоянно говорят о желании продлить газотранспортный контракт с РФ на 10-15 лет и на большие объёмы поставок, это стандартная риторика, Киев рассказывает о том, чего хочет добиться. <...> Переговоры по украинскому транзиту состоятся. Здесь присутствуют три ключевых момента: во-первых, объём транзита, во-вторых, тариф на прокачку газа, а, в-третьих, будет ли Украина покупать российское сырьё, — сказал Правосудов.

Он добавил, что в ситуации, когда Брюссель заявляет об отказе от закупок газа, планировать на 15 лет невозможно. Правосудов также привёл в пример Польшу, которая отказалась от контракта с «Газпромом» и продаёт свои мощности.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия готова разговаривать с Украиной по поводу продления транзита газа, однако прежде необходимо иметь понимание, кто, в каких объёмах и на каких условиях будет его покупать. Он отметил, что вопрос поставок российского газа в Западную и Центральную Европу является исключительно коммерческим.