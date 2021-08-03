Названы сроки принятия решения о запрете экспорта бензина

Кабинет министров России может заявить о запрете экспорта бензина уже в ближайшие дни. Об этом пишут «Известия».
О том, что правительство может
Предложение Минэнерго могут одобрить, не дожидаясь оценки регулирующего воздействия от Минэкономразвития, что значительно ускорит принятие данной меры, — объяснил Аркуша.
По его словам, оценке подлежат нормативно-правовые акты, изменяющие действующие обязанности субъектов предпринимательской деятельности. Такая процедура может занимать больше месяца.
Аркуша отметил, что ситуация на топливном рынке страны требует оперативных действий. Бензин дорожает в опте, после чего то же самое происходит в рознице, и темп роста потребительских цен в нескольких регионах уже выше темпов инфляции.
Нарушение баланса спроса и предложения на рынке происходит на фоне недостатка предложения. В Минэнерго считают, что ограничение окажет стабилизирующий эффект на топливные цены.
Ранее сообщалось, что в Минэнерго намерены запретить вывоз бензина марок АИ-92 и АИ-95 на три месяца. Отмечается, что ранее сотрудники министерства уже обращались в правительство России с предложением запустить процесс введения экспортных ограничений на российскую топливную продукцию.
В частности, по словам главы ведомства Николая Шульгинова, предполагаемый запрет способствует корректировке объёмов предложения на рынке и частичному снижению цен на отечественный бензин. Чиновник также подчеркнул, что ограничения будут действовать не менее трёх месяцев.