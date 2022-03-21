Названы последствия для США от запрета поставок урана из России

Если Россия запретит поставки урана в США, то для американцев это будет довольно болезненный удар, заявил NEWS.ru заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, США придётся каким-то образом наращивать объёмы урана. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что вопрос о запрете поставок урана из РФ в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов есть в повестке дня.

Энергетик отметил, что по поставкам нефтепродуктов и урана Россия занимает третье место среди импортёров, но вопрос заключается в доле российских поставок от суммарного потребления. По поставкам урана РФ занимает порядка 18% от структуры поставок, притом что США в основном зависят от импорта.

Поэтому если сейчас блокировать поставки урана, то США где-то надо будет компенсировать снижение, а это гораздо более сложная задача. Тем более что, в принципе, добыча урана не носит повсеместный характер. Нарастить соответствующие объёмы будет действительно тяжело, — сказал Фролов.

По его мнению, здесь также встаёт вопрос, сколько американские станции смогут работать без нового топлива. Атомная энергетика в США в последнее время находится в тяжёлом положении, хотя страна до сих пор занимает лидирующую позицию по объёмам установленной мощности электростанций. Однако за последние десять лет из-за стремительного развития добычи сланцевого газа и сланцевой нефти произошёл отказ от ряда проектов в области атомной энергетики и в целом США собираются сокращать объёмы своей атомной генерации.

В этом смысле запрет на импорт должен нанести довольно болезненный удар. Другое дело, что их отказ от импорта нашей нефти и нефтепродуктов — это тоже, мягко скажем, не безболезненно обойдётся, но тут не стоит преувеличивать факторы вроде роста цен на моторное топливо. Однако это пока не несёт болезненный удар, хотя ситуация продолжает усугубляться, а новых поставщиков США пока не нашли. В ситуации с ураном это будет ещё сложнее сделать. Это может привести к ускоренному закрытию атомных электростанций. Такой вариант развития событий не стоит сбрасывать со счетов, — подчеркнул Фролов.

Ранее американские сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение законопроект о запрете импорта российского урана. По словам одного из авторов предложения Джона Баррасо, США не должны ограничиваться запретом на поставки нефти. Он добавил, что в перспективе следует отказаться от российского импорта в целом.