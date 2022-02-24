Названы попавшие под санкции Японии банки

Япония заморозит активы трёх российских банков. Это ВЭБ, Промсвязьбанк и банк «Россия». Меры вызваны введением новых антироссийских санкций из-за ввода войск на Украину, заявил на пресс-конференции министр финансов Сюнъити Судзуки. Его слова приводит агентство Kyodo.

Мы приняли решение в рамках санкций в отношении России заморозить активы трёх банков. Это ВЭБ, Промсвязьбанк и банк «Россия», — сказал министр.

При этом представитель японского кабмина не уточнил, какой объём активов будет заморожен. ВЭБ, ПСБ и банк «Россия» уже попали под санкции других стран на фоне введения антироссийских санкций. Банк «Россия» попал под ограничения Великобритании, ВЭБ и ПСБ — под рестрикции США, Евросоюза и Канады.

При этом Япония исключила из санкций против России сферу энергетики. Эта сфера также была исключена из санкций США и других заинтересованных стран.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о введении санкций в отношении экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Будет запрещена выдача виз россиянам, заморожены активы частных лиц и организаций.