Названы категории россиян, которым в декабре поднимут пенсии

Названы категории россиян, которым в декабре поднимут пенсииМК: Названы три категории россиян, которым в декабре поднимут пенсии
C 1 декабря три категории россиян ожидает автоматическая индексация пенсий. Это юбиляры, безработные и те, кто подал заявление на перерасчёт. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на информацию Пенсионного фонда.
По данным ПФР, повышение пенсионных выплат
Также на прибавку могут рассчитывать пенсионеры, работавшие вплоть до августа текущего года, но уволившиеся в конце лета. Автоматическая прибавка с дополнительной доплатой за три месяца будет начисляться им с 1 декабря.
Кроме того, повышение ждёт пенсионеров, подавших заявление на перерасчёт. Эти надбавки также будут начислены автоматически.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году индексация социальных пенсий составит 7,7%, страховых — 5,9%. Таким образом, средняя пенсия в будущем году составит 18 521 рубль, в 2023-м она вырастет до 19 477 рублей, в 2024-м — поднимется до 20 469 рублей. В 2021 году средняя пенсия составляла 17 541 рубль.
Ранее сообщалось, что деньги россиян, которые будут направлены в негосударственные пенсионные фонды, обложат подоходным налогом в 13%, потому что ФНС расценивает такую пенсию как дополнительную. Налог будут брать только в том случае, если отчисления в ПФР делает работодатель.