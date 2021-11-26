Названы категории россиян, которым в декабре поднимут пенсии

C 1 декабря три категории россиян ожидает автоматическая индексация пенсий. Это юбиляры, безработные и те, кто подал заявление на перерасчёт. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на информацию Пенсионного фонда.

По данным ПФР, повышение пенсионных выплат положено гражданам, в ноябре отпраздновавшим 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет до 12 088,96 рубля.

Также на прибавку могут рассчитывать пенсионеры, работавшие вплоть до августа текущего года, но уволившиеся в конце лета. Автоматическая прибавка с дополнительной доплатой за три месяца будет начисляться им с 1 декабря.

Кроме того, повышение ждёт пенсионеров, подавших заявление на перерасчёт. Эти надбавки также будут начислены автоматически.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году индексация социальных пенсий составит 7,7%, страховых — 5,9%. Таким образом, средняя пенсия в будущем году составит 18 521 рубль, в 2023-м она вырастет до 19 477 рублей, в 2024-м — поднимется до 20 469 рублей. В 2021 году средняя пенсия составляла 17 541 рубль.

Ранее сообщалось, что деньги россиян, которые будут направлены в негосударственные пенсионные фонды, обложат подоходным налогом в 13%, потому что ФНС расценивает такую пенсию как дополнительную. Налог будут брать только в том случае, если отчисления в ПФР делает работодатель.