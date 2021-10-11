Названа уязвимость европейской зелёной энергетики перед российским газом

Из-за высоких цен на газ Европа будет вынуждена признать несостоятельность стратегии полного перехода на зелёную энергетику. Президент фонда поддержки исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов объяснил, что в отличие от российского газа ветряные мельницы и солнечные батареи не способны генерировать энергию в одинаковом объёме и в соответствии с графиком. Об этом пишет «Экономика Сегодня».

Основная проблема декларируемого в Евросоюзе «зелёного» перехода в том, что ветряки и солнечные батареи, на которые делаются ставки масштабного «зелёного» курса, не способны выдавать электричество по графику. Каждая установка работает в зависимости от солнца и ветра. Ситуация с последним, например, выглядит как европейская рулетка — ветер может дуть долго и сильно, максимально снижая стоимость электричества, — заявил Анпилогов.

Он добавил, что когда ветра не было вообще, ветряные мельницы производили энергию за счёт газовых электростанций, однако это было актуально при цене в $500 за тысячу кубометров. Когда стоимость газа поднялась выше $1000, поддерживать источники возобновляемой энергии за счёт газовых станций стало невыгодно. Сейчас, предположил он, Европа будет вынуждена вкладываться в развитие атомной энергетики, так как она способна производить достаточное количество энергии при относительно малом выбросе вредных веществ в атмосферу.

Европейцы не просто потеряли 20 лет, а откатывались назад: закрывали блоки, саботировали отрасль атомной энергетики, не платили ядерщикам. Поэтому восстановление окажется длительным, болезненным и не гарантированно успешным, ведь потерять компетенции легче, чем восстановить, — предсказал Анпилогов.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с NEWS.ru рассказал о противоречиях дипломатов Евросоюза из-за признания атомной энергетики «зелёной».