Названа угроза, стоящая перед Россией

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Россия должна принять срочные меры, чтобы избежать проблем из-за изменения климата. Такое мнение высказали учёные.

Ранее сообщалось, что за последние полвека изменения климата привели к потере 21% роста сельскохозяйственного производства в мире. ООН считает, что перед угрозой голода находятся 34 млн человек.

Огромные усилия и инвестиции в повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, включая новые технологии, генную инженерию и прочее, уже не компенсируют потери от участившихся засух и других погодно-климатических явлений, — заявил изданию Gazeta.ru директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов.

Он добавил, что климатические проблемы касаются и России. Так, с одной стороны, с 1990-го года урожайность в стране растёт, однако в 2010 и 2012 годах из-за засух аграрии лишились 33% и 25% урожая зерна. Он не исключил, что к 2040 году из-за климатических изменений урожайность может снизиться на 20%.

В свою очередь директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин спрогнозировал снижение урожайности на юге Европейской территории России. Чтобы избежать потерь, необходимо использовать новые сельскохозяйственные культуры. Он добавил, что ситуация для РФ будет в целом нормальной, если все страны выполнят свои обещания по снижению выбросов углерода.

Ранее сообщалось, что в 2018 году леса в России поглотили около 620 млн тонн эквивалента CO2, что компенсирует 38% производимых в стране вредных выбросов. Новая система должна помочь российским властям уменьшить критику в свой адрес по борьбе с климатическими изменениями накануне переговоров в ООН по этому вопросу.

Как писал NEWS.ru, Министерство экономического развития в Стратегии долгосрочного развития РФ до 2050 года поставило цель сократить выбросы парниковых газов на треть. Основная работа по сокращению выбросов направлена на углеродоёмкость лесной промышленности. Пока одни компании придумывают, как соответствовать будущим требованиям, другие снижают выбросы углекислого газа за счёт отказа от вырубки леса.