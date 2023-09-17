Назван товар, который вывел Россию в лидеры мирового экспорта Bloomberg: рекордный урожай пшеницы укрепил лидерство России на рынке

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Второй подряд рекордный урожай пшеницы укрепляет позиции России как мирового экспортера № 1 и ее господство на глобальном рынке, сообщает Bloomberg. Поставки достигают рекордных отметок, поскольку российским трейдерам удалось преодолеть финансовые и логистические трудности, возникшие у них с началом украинского конфликта.

Переполненные зерновые порты России также обернулись удачей для потребителей пшеницы, которые пострадали от кризиса стоимости жизни: рекордные объемы поставок привели к снижению цен на зерно до самых низких показателей почти за три года, отмечают авторы.

У российской пшеницы не так много конкурентов. В данный момент цену определяет Россия, — заявила аналитик рынка зерна Элен Дюфло.

Ранее французские аналитики отметили, что российский экспорт зерна составляет 23% мировой торговли. Они указали, что позиции РФ могут еще укрепиться на фоне сообщения Минсельхоза США о грядущем снижении мировых поставок пшеницы. По их словам, доминирование РФ «просто необходимо» в ситуации, когда в глобальном масштабе неустойчивы спрос и предложение.