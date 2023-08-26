На Западе объявили о новой победе России Figaro: Россия по-прежнему доминирует на рынке зерна

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Россия продолжит занимать лидирующую позицию на зерновом рынке, несмотря на проблемы судоходства в Черном море, сообщает Figaro. По мнению авторов французского издания, перспективы Москвы в этом плане видятся довольно светлыми.

При исключительно высоких урожаях пшеницы второй год подряд (после прошлогоднего рекорда), перед Россией открываются довольно светлые перспективы. Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023 — 2024 годах, несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море, — отмечается в публикации.

Издание вспомнило слова главного аналитика сельскохозяйственных рынков компании Agritel, отметившего, что доминирование России «просто необходимо» в ситуации, когда в глобальном масштабе неустойчивы спрос и предложение.

В недавнем отчете Министерства сельского хозяйства США говорится, что мировые поставки пшеницы снизятся на три миллиона тонн, сократятся и запасы, но немного. Это, как считает Figaro, укрепит позицию Москвы в качестве ведущего мирового экспортера. Российский экспорт составляет 23% мировой торговли, уточнило издание.

Ранее депутат Европарламента от Дании Карен Мельхиор заявила, что странам Евросоюза необходимо искать альтернативы для вывоза украинского зерна после выхода России из зерновой сделки. Она направила обращение к Еврокомиссии, в котором в качестве альтернативного варианта предлагает осуществлять экспорт по железной дороге.