В Европарламенте предложили альтернативу зерновой сделки Депутат ЕП Мельхиор предложила вывозить украинское зерно по железной дороге

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Странам Евросоюза необходимо искать альтернативы для вывоза украинского зерна после выхода России из зерновой сделки, заявила депутат Европарламента от Дании Карен Мельхиор. Она направила обращение к Еврокомиссии, в котором в качестве альтернативного варианта предлагает осуществлять экспорт по железной дороге, сообщает Lenta.ru.

Железнодорожный транспорт предпочтительнее автомобильного, поскольку использование большого количества большегрузных автомобилей разрушит украинские дороги, а выбор железнодорожного транспорта будет соответствовать транспортным и экологическим приоритетам ЕС, — пояснила парламентарий.

Мельхиор уточнила, что экспорт по железной дороге осложняется усиленными проверками на пунктах пропуска. Так, автомобильное движение вдоль границ Украины с Евросоюзом работает в стандартном режиме, но пограничные железные дороги не могут использоваться также эффективно из-за возросших объемов экспорта и нехватки персонала, говорится в обращении. Кроме того, на использование железных дорог для перевозки украинской продукции действуют высокие тарифы.

Депутат обратилась к Еврокомиссии с несколькими вопросами. Так, она уточнила, намерены ли там предпринять меры для разрешения сложившейся ситуации. Мельхиор также задала вопрос о возможности снижения железнодорожных тарифов на экспорт украинского зерна.

Что делает Еврокомиссия для координации усилий государств-членов по обеспечению необходимым персоналом, подвижным составом и оборудованием? Что она делает для облегчения обмена информацией о закупке украинской продукции с целью упрощения таможенных процедур в таких странах, как Польша и Румыния? — поинтересовалась парламентарий.

Издание Bloomberg ранее сообщило, что закрытие черноморского гуманитарного коридора привело к потере Украиной не менее трети экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции. В то же время Россия выиграла от произошедшего — на ее долю в текущем сезоне придется около 25% мировой торговли зерном.