https://static.news.ru/photo/231ed9b6-b7cf-11eb-b31f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Квартиры в России не станут дешеветь, поскольку стройматериалы продолжают дорожать. Такое мнение высказал руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов, пишет Regnum.

Но рост цен на квартиры явно продолжится, так как ряд строительных материалов с начала года уже вырос в цене на десятки процентов, — отметил он.

Ордов пояснил, что за год жильё в Москве подорожало на 20%, средняя цена квадратного метра в городе достигла 220 тысяч рублей. При этом ажиотажа на квартиры уже нет, поскольку многие россияне воспользовались программой льготной ипотеки и таким образом решили для себя жилищный вопрос.

По его словам, инвестиционный спрос на недвижимость в ближайшее время снизится из-за вялого восстановления доходов населения и роста процентных ставок по кредитам.

Ранее эксперты заявили, что цены на квартиры в России никогда не снизятся, поскольку в стране слишком мало квадратных метров.