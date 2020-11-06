ВТО перенесла заседание Генсовета по назначению гендиректора

https://static.news.ru/photo/f600ebb8-2057-11eb-93a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: worldtradeorganization/facebook.com

Всемирная торговая организация перенесла заседание Генерального совета, на котором планировалось назначение нового генерального директора. Оно должно было пройти 9 ноября.

Запланированное на 9 ноября заседание Генерального совета о назначении следующего генерального директора ВТО переносится, — говорится в сообщении организации.

Дату нового заседания ещё не назначили. Председатель Генсовета Дэвид Уолкер отметил, что за это время будет продолжать проводить консультации с делегациями, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 28 октября было объявлено о победе на выборах главы ВТО представительницы Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы. После этого должно было последовать официальное утверждение её кандидатуры на заседании Генерального совета организации, назначенном на 9 ноября 2020 года.

При этом решение о назначении принимаются консенсусом. Таким образом, все члены ВТО должны согласиться с назначением главы организации. Но представители США уже выразили категорическое несогласие с кандидатурой Оконджо-Ивеалы. СМИ сообщали, что ВТО может прекратить существование из-за этого кризиса.