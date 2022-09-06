Найдено объяснение сегодняшнему состоянию российской экономики Экономист Беляев заявил, что российская экономика находится на стадии трансформации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Стрессовые» и «инерционные» сценарии развития экономики базируются на допущениях, к ним прислушиваться нужно, но они не являются абсолютными, заявил NEWS.ru экономист Михаил Беляев, комментируя прогноз Bloomberg о будущем развитии российской экономики. По его словам, формальное падение темпов роста экономики является важным индикатором, но он мало о чем говорит. Экономист объяснил, что «инерционный» сценарий предлагает подход, согласно которому в экономике ничего не меняется под влиянием внешних обстоятельств. На самом деле экономика РФ переживает адаптационный период.

Период адаптации к новым условиям, может, даже более жестким внешним факторам, период трансформации экономики, это касается и внутренней структуры, и внешнеэкономических связей, и отраслевого состава. Ко многому нужно приспосабливаться. Адаптационный период сопряжен с торможением и даже отрицательными темпами роста, но затем экономика выходит из этой ситуации обновленной, более динамичной и приспособленной к новым условиям. Уже произойдет компенсация того, что было потеряно в предыдущие годы, — считает Беляев.

Экономист полагает, что это обычный перестроечный сценарий. В своем прогнозе аналитики Bloomberg не учитывают внутреннюю трансформацию экономики, а сейчас усилия российского правительства как раз направлены по данному вектору.

Bloomberg со ссылкой на отчет для правительства РФ составил прогноз о дальнейшем развитии российской экономики. Отмечается, что экономика РФ в будущем рискует столкнуться с более серьезными последствиями из-за санкций западных стран. «Инерционный» сценарий предполагает, что в следующем году экономика достигнет дна на 8,3% ниже уровня 2021 года, в то время как «стрессовый» сценарий устанавливает минимум в 2024 году на 11,9% ниже уровня прошлого года.