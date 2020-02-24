https://static.news.ru/photo/5dad9f8c-572b-11ea-a45d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Цены на газ для населения Украины снизят на 15%, сообщили представители «Нафтогаза». На предприятии отметили, что февральские показатели являются самыми «скромными» с апреля 2016 года.

Стоимость голубого топлива составит 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров, не учитывая НДС и прочих наценок, говорится на официальном сайте компании.

Киев взял на себя обязательства до 1 мая 2020 полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская нефтегазовая госкомпания подала ответ на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге.

Компания оценила ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд (в эту сумму входят чистый размер убытков и проценты).

Эксперты как с украинской, так и с российской стороны заявляют о том, что у этого иска практически нет перспективы.