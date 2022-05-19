«Надо ускоряться»: Матвиенко призвала пересмотреть процесс импортозамещения Матвиенко призвала ускорить процесс импортозамещения в России

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что процесс импортозамещения в России необходимо пересмотреть в сторону ускорения. Также она высказала мнение, какой товар или продукт следует считать импортозамещённым, пишут «Известия».

По мнению сенатора, существующая программа импортозамещения должна быть актуализирована и пересмотрена. В прежней предлагались слишком плавные темпы процесса.

Нам сейчас надо ускоряться, обратить внимание на чувствительные отрасли, понять, где у нас существует острая зависимость и как её в кратчайшие сроки преодолеть. Это нужно делать и на уровне федерального правительства, и на уровне регионов, — пояснила свою точку зрения глава Совфеда.

Что касается самой продукции, то импортозамещённой в данном случае следует считать ту, которая производится в России не на 70%, а на все 100%. В этом плане, считает политик, надо менять подход к отчётности.

Потому что даже если на 70% станок наш, а 30% компонентов, деталей, программных продуктов — импортные, то это уже нельзя считать нашим. Нашим может быть только тот станок, который абсолютно независим от импортной составляющей, — добавила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет обсудить вопрос замещения импортных технологий на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский лидер перечислил национальные компании, которые могут стать партнёрами РФ. В частности, это «Интеграл», разрабатывающий информационные табло, микросхемы и медицинские аппараты.