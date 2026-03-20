Набиуллина раскрыла, какую ипотечную ставку можно считать нормальной

Доступная рыночная ипотека возможна только в условиях экономического равновесия и стабилизации инфляции на целевом уровне, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Глава регулятора напомнила о периоде доступной рыночной ипотеки в то время, когда инфляция была на уровне около 4%, передает ТАСС.

У нас уже был период, когда у нас была доступная рыночная ипотека — инфляция несколько лет закрепилась на уровне около 4%, и тогда ставки по ипотеке снизились до 9-10%, можно было найти и ставки под 8%, — сказала Набиуллина.

При этом, подчеркнула она, льготных программ практически не существовало — на 50 выданных рыночных кредитов приходилась лишь одна льготная ипотека. Сегодня же ситуация противоположная: на один рыночный ипотечный кредит выдается два льготных.

По словам главы ЦБ, льготная ипотека фактически вытесняет рыночную. И чем масштабнее становятся программы с государственной поддержкой, тем больше времени потребуется для возвращения к ситуации, когда рыночная ипотека вновь станет доступной для граждан, резюмировала Набиуллина.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов заявил, что российским банкам следует кардинально изменить структуру ипотечного платежа, направляя на погашение основного долга не менее половины вносимой заемщиком суммы. По его словам, действующая система кредитования является несправедливой по отношению к гражданам.