20 марта 2026 в 16:24

Набиуллина раскрыла, какую ипотечную ставку можно считать нормальной

Набиуллина: нормальная ипотечная ставка складывается в стабильной экономике

Доступная рыночная ипотека возможна только в условиях экономического равновесия и стабилизации инфляции на целевом уровне, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Глава регулятора напомнила о периоде доступной рыночной ипотеки в то время, когда инфляция была на уровне около 4%, передает ТАСС.

У нас уже был период, когда у нас была доступная рыночная ипотека — инфляция несколько лет закрепилась на уровне около 4%, и тогда ставки по ипотеке снизились до 9-10%, можно было найти и ставки под 8%, — сказала Набиуллина.

При этом, подчеркнула она, льготных программ практически не существовало — на 50 выданных рыночных кредитов приходилась лишь одна льготная ипотека. Сегодня же ситуация противоположная: на один рыночный ипотечный кредит выдается два льготных.

По словам главы ЦБ, льготная ипотека фактически вытесняет рыночную. И чем масштабнее становятся программы с государственной поддержкой, тем больше времени потребуется для возвращения к ситуации, когда рыночная ипотека вновь станет доступной для граждан, резюмировала Набиуллина.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов заявил, что российским банкам следует кардинально изменить структуру ипотечного платежа, направляя на погашение основного долга не менее половины вносимой заемщиком суммы. По его словам, действующая система кредитования является несправедливой по отношению к гражданам.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный социолог пополнил реестр иностранных агентов
Военэксперт раскрыл дальнейшую судьбу сбитого Ираном F-35
Лукашенко раскрыл секреты торгов с американцами за белорусский рудник
Умер Чак Норрис
На Украине задержали женщину за вымогательство у военного
Россиянам назвали ключевой элемент профилактики диабета
Украинские войска атаковали два жилых дома и гараж под Брянском
«Кинули»: Лукашенко заявил, что США «очень болезненно» относятся к ЕС
Врач ответила, как не пропустить диабет на ранней стадии
Новое загадочное послание прозвучало в эфире «радио Судного дня»
Генерал-майор Росгвардии получил 12 лет колонии за взятки
Лукашенко призвал не «костылять» женщин за ЭКО и похвалил Пугачеву
Поддубный раскрыл, зачем колумбийские наркокартели сражаются на Украине
Что известно о последних днях жизни и смерти телеведущей Галины Мшанской
Статистика подтвердила фатальную зависимость ЕС от газа из России
В Брянской области мужчина попал в больницу после налета дронов-камикадзе
Монета с изображением Трампа вызвала шквал критики в США
Следователи работают на месте крушения самолета в Коломне
Россия и Сербия начали работу над поставками газа в республику
Путин созвонился с коллегой из страны СНГ
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

