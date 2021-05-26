На Украине рассказали, когда прекратят борьбу против «Северного потока — 2»

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Киев прекратит бороться со строительством газопровода «Северный поток — 2» только тогда, когда по нему пойдёт газ. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт «Европейская правда».

Моё правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. До тех пор, пока газ не потёк по «Северному потоку — 2», мы будем бороться за защиту наших интересов, — заявил Кулеба.

Министр признал, что у строителей «Северного потока — 2» теперь гораздо больше шансов успешно завершить проект.

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее стало известно, что экономические интересы многих европейских стран (в том числе Германии) перевесили политическое сопротивление США проекту «Северный поток — 2». Об этом заявил член комитета бундестага по экономическим делам и энергетике Хайко Хессенкемпер. Он отметил, что реальные аргументы взяли верх, потому что газопровод нужен не только ФРГ, но и многим другим европейским государствам.

Президент США Джо Байден назвал дальнейшие санкции против «Северного потока — 2» контрпродуктивными для отношений с Европой. Глава Белого дома признал, что строительство газопровода продолжится, так как проект близок к завершению. Байден уверен, что уже действующие санкции не помешают России достроить нитки «Северного потока — 2».